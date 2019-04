Bonfatti: “Hay que generar trabajo, ese es el principal desafío”

Antonio Bonfatti es el único candidato a gobernador dentro del Frente Progresista de Santa Fe y el elegido para continuar con la etapa iniciada por Hermes Binner y seguida por él mismo y por Miguel Lifschitz. En su visita a De 12 a 14 (El Tres) aseguró que su hipotético segundo mandato al frente de la provincia (en caso de ganar en las generales de junio) estará enfocado en “un Estado más eficiente” y “el desafío de generar mucho más trabajo”. Sobre seguridad, la principal crítica de sus adversario electorales, graficó: “Nosotros pateamos el hormiguero y las hormigas nos picaron”.

“Llegamos al final de esta primera campaña muy bien; recorriendo la provincia como lo hemos hecho durante tantos meses, visitando al sector empresarial, a las organizaciones sociales, a las escuelas, los hospitales, dialogando con la gente”, describió Bonfatti de cara a las Paso de este domingo, donde no tendrá rival dentro del partido.

Acerca de las acusaciones que recibió en los último días, sobre todo de la diputada aliada a Cambiemos Elisa Carrió, respondió que “de mí no van a encontrar ningún planteo hacia ningún asdversario, no me van a escuchar jamás criticando a alguien. Yo hablo de propuestas”.

“Hay que generar trabajo, ese es el principal desafío”, sentenció el ex gobernador santafesino.

Y dio detalles de su plan para generar empleo: “Hay que financiar el sistema productivo; tenemos un plan para poner 5 mil millones de pesos en el presupuesto 2020 para subsidirar tasas, eso nos dará la posibilidad de generar créditos por 20 mil millones a todo empresario que genere bienes de capital, a todo productor que necesite semillas para empezar, a la economñia social, al turismo, a las teconologías”, expresó.

Bonfatti afirmó que “con la gestión de Lifschitz se termina un ciclo, pero eso no quiere decir que no sigamos apostando a la salud, a la educación, a las grandes obras”. Y amplió: “Iniciamos un nuevo proceso dentro del Frente y el primero que tiene que cambiar es el propio Estado, que tiene que ser más eficiente”.

Cuando le apuntaron que sus adversarios le critican que no habla de seguridad, retrucó: “¿Cómo que no hablo de seguridad? Fuimos los que pusimos presas a las organizaciones delictivas más connotadas, que no se olviden de eso”. Y luego graficó: “Pateamos el hormiguero y las hormigas nos picaron”.

Continuó diciendo que “cuando los fiscales de Santa Fe los condenaron, balearon el Centro de Justicia Penal y a los jueces que los habían condenado”. Y cuestionó que “el Estado nacional tardó 18 años en hacer un juicio, cuando la provincia los había puesto presos”.

“Somos la primera y única provincia en confiscar los bienes de los deliencuentes, porque les duele cuando les tocan la economía. Que se acuerden ellos de votar en la Nación la ley de extinción de dominio, porque todavía no lo hicieron”, añadió.

Y acerca de ese tema remtó: “Vamos a seguir enfrentando a las organizaciones criminales. Pero hay que ir a las causas; que son la desigualdad y la pobreza”.

“Todo lo que planteamos en el plan estratégico lo hemos cumplido y con honestidad, porque no tenemos ningún hecho de corrupción en nuestras gestiones”, finalizó.