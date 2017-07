Bonfatti contra Carrió: "Usa sus fueros para atacar con infamias"

El presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti, volvió a cruzar a la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, quien el pasado viernes lo acusó de haber protegido al Rey de la Efedrina Mario Segovia. Expresó que esa detención tuvo lugar en 2008, tres años antes de que él haya sido elegido como gobernador. Además, señaló que la legisladora usa sus fueros "para atacar con infamias a sus adversarios" políticos.

Entrevistado por el periodista Sergio Roulier (De 12 a 14, El Tres), Bonfatti manifestó tener una "gran bronca" por los dichos de Lilita y añadió que "en política podemos tener diferencias, pero nunca mintiendo y difamando como hizo Carrió amparándose en sus fueros". "Vayamos frente a un juez, que me diga lo mismo mirándome a los ojos y presente pruebas. No me sorprende (lo que dijo), sus declaraciones cambian según cómo cambia de espacio político", disparó.

Tras enumerar comentarios críticos de Carrió con Mauricio Macri cuando comenzó a participar en política, recordó que en 2014 le dijo a él que era un gobernador que conocía los problemas de la provincia y que los enfrentaba. "Ahora dice que protegí a Segovia. Fue preso en 2008 y yo fui gobernador tres años después. Cuando se le escaparon los tres presos por el triple crimen de General Rodríguez a (María Eugenia) Vidal vino a Santa Fe a decir que yo los tenía escondidos. Yo estaba en Chile y fue nuestra policía que los atrapó", subrayó.

"Algunos usan fueros para tapar la corrupción y otros para atacar con infamias a sus adversarios", sostuvo Bonfatti en referencia a la cofundadora de Cambiemos y afirmó que hará una presentación judicial.

Consultado sobre el crimen de Luis Medina, el diputado provincial indicó no saber quién era y destacó que las principales organizaciones delictivas del territorio santafesino están detenidas. "Que deje de estigmatizar a Rosario y a Santa Fe. Discutamos los problemas de la gente", remarcó.

Respecto de las entraderas, que según Carrió están "comandadas por sectores estatales", expresó: "Tira petardos al aire con falta de datos concretos. Mezcló motochorros con entraderas. Las bandas que las hacían están detenidas".

Sobre la relación que mantuvieron con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido –según Lilita, Binner y Bonfatti "le chuparon las medias"–, explicó que sólo tuvo tres reuniones con él, dos para solicitar viviendas y otra para acordar el congelamiento de las tarifas de energía a cambio de dinero para invertir en obras de infraestructura. Ante la consulta de haber votado en sintonía con el kirchnerismo en determinadas iniciativas, el presidente de la Cámara baja provincial manifestó: "Votamos a favor de nuestras convicciones. No fuimos condescendientes. Le hicimos un juicio al anterior gobierno nacional y nos deben 50 mil millones de pesos. Con falsas denuncias quiere asociarnos como si estuviéramos en el mismo barro".

Por último, cuestionó la política económica del jefe de Estado, Mauricio Macri, al decir que el tarifazo "barrió con industrias y comercios", que cayó el poder adquisitivo y hay mayor desocupación. Al mismo tiempo, elogió el diálogo de las autoridades nacionales y la lucha contra el narcotráfico. "Confronto con hechos concretos y proyectos", opinó.