Fein y las denuncias de Carrió: “Me duele el silencio de dirigentes locales”

Y reforzó: “Voy a seguir reclamando lo que nos corresponde, tratando de no entrar en una pelea que nos aleja de cualquier posibilidad de diálogo”.

“Posiblemente el tema electoral genera problemas para concertar estos encuentros, pero tienen que entender que lo que podamos acordar no influye en esta elección, es a futuro”, explicó la jefa del Palacio de los Leones.

“Estamos esperando que nos convoquen”, señaló luego. “El presidente no nos ha dado ninguna fecha para reunirnos, estoy a la expectativa”, agregó.

La titular del municipio rosarino aseguró que el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, no generó ningún contacto con el gobierno local en su visita a la ciudad la semana pasada: “No hubo ningún acercamiento con el ministro Frigerio, vino absolutamente en campaña y no tuvo ningún contacto con nosotros”, confirmó Fein.

A continuación, la intendenta volvió a reclamarles a dirigentes locales que “defiendan a la ciudad”: “Yo creo que es una cuestión muy porteña. Sí espero que los dirigentes locales defiendan a la ciudad, que no naturalicen estas acusaciones”.

Y finalmente apuntó: “También me da bronca, porque los fueros no habilitan a decir cualquier cosa”.

Fein insistió: “A mi me duele estas acusaciones, el que dice que está acostumbrado, creo que no es así”. Después amplió: “En mi caso, todos saben dónde vivo y de qué vivo. Siento lo mismo con lo que les sucede a muchos amigos, muchos dirigentes, gente a la que le cambió la vida por enfrentar cuestiones mafiosas”.

Respecto de los dichos de Lilita sobre supuesto “lavado de dinero” del diputado Julio De Vido en el puerto de Rosario, indicó: “Creo que son acusaciones generales, si hay algo, un diputado tiene que hacer una denuncia clara, no puede hablar de lavado en general”. Y añadió que “si se tiene algo concreto, hay que ir a la justicia”.

Fein consideró que acusaciones como las de Carrió “son cuestiones muy porteñas” y comentó que “de Buenos Aires vienen a descalificar y a hacer denuncias que no son verdades”.

La diputada aliada de Cambiemos, Lilita Carrió, trató de “incompetente” a Fein el viernes pasado en El Tres. Ante la consulta sobre esa descalificación, la intendenta dijo: “No es mi metodología, no creo que sea bueno para la política ni para resolver los problemas de la gente”.

