Bonfatti, reelecto en Diputados, relativizó la poca actividad en el recinto

El diputado Antonio Bonfatti (Frente Progresista) fue reelegido como presidente de la Cámara baja de Santa Fe y continuará ejerciendo ese cargo. Su ratificación se dio por unanimidad, al igual que la de Roberto Mirabella (Frente Justicialista para la Victoria) y Germán Mastrocola (Cambiemos), quienes se desempeñan como vicepresidente primero y segundo, respectivamente.

Como todos los años, la Cámara de Diputados de Santa Fe comenzará a sesionar de forma ordinaria a partir del 1º de mayo próximo. Hasta ese entonces, la totalidad de los legisladores sólo sesionan en el recinto cuando, a pedido del Poder Ejecutivo, deben tratar algún asunto en extraordinarias. Según informó la periodista Ivana Fux, desde la capital provincial, la escasez de sesiones en los primeros cuatro meses del año provocó cuestionamientos y críticas, y Bonfatti aludió al tema durante su discurso.

El ratificado presidente del cuerpo relativizó la periodicidad con que sesiona la Cámara baja y dijo que “no es tan importante que se sesione todas las semanas porque lo verdaderamente importante es el trabajo de las comisiones”.

“Hay muchas leyes importantes que están en tratamiento en la Legislatura, para lo cual es necesario trabajar tanto en la Cámara como en las comisiones. Por eso yo invito a que las comisiones funcionen”, dijo Bonfatti, y se preguntó “qué sentido tiene venir a las bancas, encender las luces y convocar a los empleados si no hay temas para tratar”. Aunque es sabido que si no hay temas es porque las comisiones no trabajan como deberían hacerlo.

Mirabella coincidió en parte con Bonfatti y se alegró de que el presidente del cuerpo reconozca el pobre funcionamiento de las comisiones, ya que la mayoría de ellas son presididas por el Frente Progresista. “Me alegro de esta autocrítica de Bonfatti, aunque no diga que es una autocrítica, porque las comisiones funcionan de acuerdo a la dinámica que les impone la presidencia de la comisión. Y la presidencia y las mayorías en todas las comisiones de la Cámara baja las tiene el Frente Progresista”, señaló el vicepresidente.

“La comisión de Seguridad que integro, está presidida por Oscar Pieroni, diputado de Venado Tuerto que representa al Frente Progresista, y no se reunió nunca en lo que va del año, a pesar de que hay muchos temas por resolver y muchos proyectos que deben discutirse”, señaló el diputado y se diferenció de Bonfatti en cuanto a la periodicidad con que debe reunirse el cuerpo. “Para mí –dijo– la Cámara tiene que sesionar todos los jueves, haya muchos o pocos temas para tratar”.