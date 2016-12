Brancatelli, un kirchnerista que banca a María Eugenia Vidal

El periodista ultrakirchnerista Diego Brancatelli sorprendió al asegurar que le "gusta" la gestión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El panelista de Intratables dijo que la mandataria actúa de manera "muy diferente" al presidente Mauricio Macri.

En el programa Debo Decir, que conduce Luis Novaresio, Brancatelli dijo que el país está "claramente peor" que hace un año.

Sin embargo, aclaró que no coincide con quienes piensan que "cuanto peor, mejor". En ese sentido, dijo que le hubiera gustado que el nuevo gobierno "le cerrara la boca".

"Me ha pasado con Vidal, a quien le hemos bajado el precio y terminó siendo gobernadora, y tuve que decir que me ha sorprendido gratamente", señaló.

"Me gusta Vidal, no tengo vergüenza en decirlo", reconoció Brancatelli. No obstante, aclaró que tampoco es "vidalista".