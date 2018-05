Buenos Aires: atropelló y mató a presunto ladrón

Una mujer es investigada por la muerte de un presunto ladrón que falleció tras chocar con su mota contra un auto estacionado. Creen que la automovilista lo habría atropellado pero ella lo negó. Todo comenzó, según contó la mujer, cuando la víctima le arrebató su celular. Fue en Buenos Aires.

Según informó Télam, el hecho ocurrió este lunes por la madrugada, en San Luis al 3100, en el barrio porteño de Balvanera cuando dos "motochorros" interceptaron a la conductora de un Peugeot 207 que iba junto a otra mujer. En ese momento, uno de los delincuentes le arrebató su teléfono celular y escapó rápidamente, pero la automovilista comenzó a perseguirlo.

Fue entonces cuando el motociclista perdió el control del rodado y chocó contra un Renault Megane que estaba estacionado. Murió a los pocos minutos; en tanto su acompañante resultó con heridas graves y fue trasladado al hospital Ramos Mejía por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same).

La conductora declaró que ella no llegó a tocar la moto pero las pericias preliminares señalaron que sí hubo un impacto que ocasionó el choque contra el otro vehículo. No obstante, la mujer, cuya identidad no se difundió, no quedó detenida pero continuará siendo investigada.

Interviene la comisaría 9ª y el juez Diego Slupski, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 19 porteño.