Buenos Aires: buscan a militante feminista desaparecida

Su ex marido, Daniel Alberto Castro está detenido por ocho hechos de violencia –física y verbal– cometidos contra ella. Sin embargo, Chacón denunció públicamente que temía por su vida y la de sus hijos.

Fernanda Chacón, una reconocida militante feminista de Buenos Aires, está desaparecida desde el viernes. Sufría desde hace tres años agresiones y amenazas de su ex marido que se intensificaron en los últimos meses pese a que estaba en la cárcel.

