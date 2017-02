Bullrich puso de ejemplo a Santa Fe para anunciar disminución de delitos

La funcionaria manifestó que "todos los números dan mejor que un año atrás, aunque la gente todavía no lo va a sentir". Además, dijo que la ONU avalará las estadísticas nacionales "porque entre 2008 y 2015 no hubo ninguna estadística".

