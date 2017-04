Cabín 9: denuncia por intento de secuestro, detenciones e incidentes

"En la subcomisaría se armó revuelo porque los querían dejar en libertad porque no teníamos pruebas. Se hizo la denuncia del intento de secuestro. Hubo revuelo cuando quisieron sacar a los tres por la parte trasera de la seccional", relató.

Carolina, la supuesta víctima del intento de secuestro, aseguró a este medio que el Corolla "circuló en los últimos días por Cabín 9" y agregó que las dos mujeres también quisieron "llevarse a un nenito que no tenía pelo largo". "Le pedían que se acercara. Como él se negó, se subieron al auto, se fueron y al rato volvieron para insistir. Cuando salieron los tíos del chico a ver qué pasaba ellos huyeron. Pero los vecinos los interceptaron y los retuvieron hasta que llegó Gendarmería", afirmó.

Siempre según la información oficial de la Policía, dos horas después de los arrestos, un grupo de personas se presentó en la seccional para pedir que no dejen en libertad a los sospechosos. Acto seguido, arrojaron piedras contra el Toyota Corolla de los demorados y contra un patrullero.

