Café de la Flor: el inspector no apeló e irá a juicio

En la audiencia preliminar, la fiscal Valeria Piazza Iglesias (MPA) pidió tres años de prisión de ejecución condicional y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el agente municipal. Según fuentes de Ministerio Público de la Acusación, fue el último que estuvo en el bar e informó que estaban las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Sin embargo, a partir de un informe de peritos, la Justicia entiende que las instalaciones tenían deficiencias importantes desde un tiempo atrás. Pero no es el único involucrado. El dueño del bar, Adrián S., y un electricista que manipuló la instalación y dejó desconectado el interruptor, Fernando Gabriel C., también serán juzgados. En julio pasado, Piazza Iglesias, de la Unidad de Homicidios Culposos, presentó la acusación para ambos por el delito de "homicidio culposo" en calidad de coautores. Para el dueño del Café de la Flor pidió 4 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer actividades comerciales. Sin embargo, en este caso, existe una apelación que deberá ser confirmada o rechazada por la Cámara. En tanto, para el electricista, Piazza Iglesias solicitó 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer como electricista y otro tipo de actividades similares. Cabe destacar que todos están en libertad.

