Calle Sarmiento: obras que no terminan y ventas que bajan

Respecto de los plazos de ejecución, la cuadra de Sarmiento al 800 que en principio tenía fecha de finalización el 20 de julio, terminará de trabajarse a fin de este mes. En tanto, la cuadra siguiente, Sarmiento al 900 tiene como fecha de terminación el mes de septiembre. Hasta el momento las obras en esta cuadra no comenzaron.

La secretaria de Obras Públicas, Susana Nader, indicó que la demora en la terminación de obras se debe a la cantidad de días donde no se pudo trabajar por varios motivos: uno es la lluvia caída durante varias jornadas, otro es la interrupción de obras por pedido de comerciantes para el día del padre o las fiestas de fin de año pasado.

Las consecuencias se ven en la notable baja de ventas. Uno de los trabajadores de las galerías de la cuadra indicó que "los clientes no ingresan a los negocios. Obstaculizan el paso de la gente, tapan los locales y avanza muy lento la obra".

