Calu Rivero: "Darthés no entendía mis límites"

Calu Rivero volvió a referirse este jueves a las acusaciones que en su momento hizo contra Juan Darthés y que cobraron otro significado luego de la denuncia de violación de Thelma Fardín.

De visita en el programa Intrusos, Calu contó que muchas personas le pidieron disculpas por no creerle. “No puedo dejar de decir que lo que me pasó con Darthés fue un exceso de parte suya. No puedo dejar de decir que fue un exceso (por temas legales)”, aseguró.

“Yo solo percibí que él no entendía cuál era el límite. Que mi «no es no» no lo entendía. No había un límite. Cuando vi todo lo de Thelma pensé: «Qué fuerte que estuve grabando con una persona así». Porque ahí también tomás conciencia. Realmente no me lo esperaba”, manifestó la actriz en diálogo con el periodista Jorge Rial.

Por otra parte, sobre el boicot lanzado contra una ficción que la tiene como protagonista respondió: "Entiendo que hay señoras que se sienten desilusionadas porque descubrieron lo que es su galán. Las redes sociales tienen eso, cosas buenas y cosas malas como estas".

“Estoy feliz de estar volviendo a la actuación. En su momento, me preocupaba más mi persona que lo profesional. Yo solo quería estar entera de nuevo. Hoy volver a sentirme entera es un montón. Decir «estoy acá, presentando mi nuevo proyecto y con otros por venir» es hermoso”, manifestó la actriz.