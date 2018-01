Calu Rivero sobre la denuncia de acoso: "No está prescripto el dolor"

Desde que en noviembre pasado estalló el escándalo de acoso sexual contra Juan Darthés, Calu Rivero no habló públicamente del tema otra vez. Entonces dijo que había sido parte de una situación de abuso por parte del galán. Ahora, desde Nueva York, Rivero explicó que no denuncia ahora a Darthés ante la Justicia porque el hecho está prescripto.

“¿Por qué no voy a la Justicia ahora? Porque hoy toda esa horrible experiencia que me tocó vivir está PRESCRIPTA”, publicó la actriz a través de una carta en su cuenta de Twitter.

“Sí, todo lo que atravesé perdió valor para la justicia porque venció el tiempo fijado por la ley. Esa es la razón principal por la que denunciar lo sucedido es imposible”, agregó Rivero y aclaró que el dolor sigue intacto. En tal sentido instó a todas las mujeres que hayan atravesado una situación similar a dar un paso al frente y contarlo.

"Solo así no quedarán dudas de que no es no", subrayó.

Calu dejó las filmaciones de Dulce amor en septiembre de 2012. En ese momento se llamó a silencio y negó los rumores de un posible acoso pero el año pasado se animó a confesar que fue “parte de un acoso” y apuntó contra el actor quien luego decidió llevar el tema ante la Justicia, acusando a la actriz por “daños y perjuicios”. El 23 de noviembre, ambas partes se presentaron a una mediación, pero no consiguieron llegar a un acuerdo.