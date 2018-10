Campeón de Motocross golpeó brutalmente a su novia por una foto en Instagram

La joven modelo brasileña Melissa Gentz sufrió una brutal paliza por parte de su ahora ex pareja, el piloto de motocross Erick Bretz. El motociclista la molió a golpes luego de que ella publicara una foto en Instagram que él consideró indebida para una mujer en pareja. Tras un breve paso por la cárcel, Bretz ahora no puede acercarse a su ex. Sucedió en Tampa, Estados Unidos.

Gentz contó su historia por Instagram. Publicó una foto suya con el ojo morado y la foto que su ex había considerado inapropiada.

"Vuelvo a publicar esta foto porque mi ex la eliminó, dijo que las chicas que tienen novio no deberían poner fotos en la que muestren el escote. Le pido a todas las mujeres que tengan el coraje de poner fin a las relaciones violentas como la mía. Todo comenzó con quejas por mis fotos en Instagram y luego por los mensajes que recibí. Un día me agarró el pelo y me dijo que tenía que recordar que yo era la mujer en esa relación", contó Melissa.