Cantante pop habría sido torturado y asesinado en campo de concentración gay

Un impresionante caso ocurrido en Chechenia volvió a abrir el alerta internacional por la posible existencia de campos de concentración de tortura y exterminio de homosexuales en ese país. Según la crónica, el famoso cantante de música pop Zelimkhan Bakaev fue torturado y asesinado solo por ser gay. Aseguran que son cientos los hombres asesinados por su elección sexual.
De acuerdo con reportes de varios medios de comunicación internacional, la estrella pop Zelimkhan Bakaev fue vista por ultima vez el 9 de agosto en Grozny. Activistas rusos confirman que su asesinato ocurrió en “uno de los tantos centros de concentración anti gay” que se encontrarían en Chechenia.
Поступает очень много сообщений в Direct с одним вопросом: "Не нашелся?". К сожалению ответ отрицательный. С момента выхода того опрометчивого видео - нет никаких новостей о судьбе Зелимхана. Все то, что пишут о его долгах, о том, что Фонд Кадырова готов выплатить "долги", о том что Саратова что-то там жестко осудила - все это не соответствует действительности! Утки, которые запускают в сеть авторы страниц якобы поддержки Зелимхана, расчитывающие на пиар и резонанс. Одна из таких страниц - @desafiar_uk. Как выяснилось из общения с ним - парень убежден, что ложь во благо не есть грех. Он искренне считает, что его "утки" это шанс или сценарий для власти отпустить Зелимхана. Вот так вот сел человек на диван и считает, что своими интрижками он сможет кем-то манипулировать! От части это вразумело эффект, к примеру Министр по Нацполитике Джамбулатов подхватил "утку" про долг Зелима, но использовал ее в свою пользу, выставив Зелимхана, в одном из интервью, подлецом который сбежал - лишь бы не выплачивать долг. Тем самым упомянутый выше автор этой "утки" дал возможность официальным лицам еще больше втоптать бедного парня в грязь. Мы с такой позицией никогда не были согласны и считаем, что шум вокруг Зелима всегда ему только вредил. Лучше и благороднее молчать если нет правдивой информации, подкрепленной, как минимум, его роднёй, чем врать, даже "во благо"! От имени семьи Зелимхана официально заявляем, Зелим не имел никаких долгов, Зелимхан не покидал страну, никаких новостей о его судьбе, не плохих ни хороших, к сожалению нет! PS: На призывы прекратить поток дезинформации, вышеупомянутый источник обозвал нас кадыровскими ботами. Замечательно! Если вы с ним согласны - пожалуйтесь на наш профиль! Если же вы согласны с нами - то пожалуйтесь на его профиль! Провокаторов и дезинформаторов надо лишать права говорить!
Versiones aseguran que el joven fue arrestado por autoridades chechenas y fue llevado al centro de concentración gay donde fue torturado antes de ser brutalmente asesinado.
Chechenia forma parte de la Federación Rusa, lugar donde la homofobia se ha vuelto una práctica atroz. Ramzán Kadirov, gobernante de Chechenia, ha sido señalado como el creador del campo de concentración para gays, donde muy pocos han podido escapar para salir del país y así librarse de ser asesinados.
Сегодня на телеканале ЧГТРК Грозный, вышел «обличающий» сюжет касающийся пропавшего 8 августа в Грозном музыкального исполнителя Зелима Бакаева. У репортажа классический стиль - власти, через подконтрольный властям республики канал, очередной раз обвиняют во враждебном отношение к руководству республики и передергивание фактов ряд российских СМИ, и, как следовало ожидать, - извинения матери в эфире телеканала. Профиль @zelimbakaevinfo, по естественным причинам, не может обойти это событие и мы делаем свой «разбор полета» на эту тему. У нас накопилось много риторических вопросов, которые не требуют ответов, потому что все очевидно! Итак: Стоит сразу признать, что на видеозаписи действительно фигурирует певец Зелим Бакаев. Естественно, мы не верим в его нахождение на территории Германии. Если это так, то почему окна наглухо зашторены, не для того ли, что бы «зрители» не смогли разглядеть силуэты старого доброго Грозного? И почему нельзя было выйти на улицу и снять ролик на фоне красивого, например, Берлина. Рядом со столиком стоит кальян, а Зелим держит в руке его трубку. Но почему уголь на кальяне не горит? Разве кальян курят с негорящим углем? С каких это пор в Германии работает ТриколорТв? Насколько мы знаем, из открытых источников, в этой стране давно успешно интегрировано кабельное телевидение. А если и нет, то что угодно, только не ТриколорТв. Телевизор в гостинной установлен на тумбу компании ООО "Акур Дизайн Студия" – это один из немногих успешных производителей мебели на территории СНГ. Стоимость 12 500 руб. Сами понимание, что в Германию отечественную мебель никто не повезет. Разве это не говорит о том, что действие в квартире происходит на территории России? Кресло-качалка в гостиной является моделью «Кресло качалка Модель 3» от мебельной компании «Амалтея» - отечественный производитель. Стоимость 9 175 руб. Не кажется ли вам странным что и кресло-качалка и тумба под телевизор, и приемник ТриколорТв из России? Видимо хозяин квартиры – настоящий патриот! И наконец десерт... Десерт в первом коментарии к посту>>>
Ante las criticas internacionales, el gobierno de Chechenia asegura que en su territorio no existen gays y que “si los hubiese, las fuerzas de seguridad no tendrían que intervenir porque las propias familias de los homosexuales se encargarían de erradicar ese tipo de sentimientos”.
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