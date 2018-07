Capacitación en Reparación de Notebooks, Netbooks y All in One

El instituto de capacitación Fagdut lanzó un curso de Reparador de Notebooks, Netbooks y All in One totalmente práctico e intensivo.

En sólo tres meses se enseña todo lo necesario sobre la instalación, mantenimiento y reparación de este tipo de computadoras.

Entre los temas que se abordan figuran: funcionamiento interno del hardware, ensamblado, instalación, puesta a punto y mantenimiento de notebooks y equipos similares, montaje e instalación de una red ethernet y WI-FI para diversos dispositivos, entre otos puntos.

El curso consta de dos encuentros semanales presenciales, iniciando el 12 Septiembre a las 10 en la sede rosarina de Fagdut, ubicada en Zeballos 1360.

Más info: [email protected]