Cappiello ratificó que quiere ser candidato a intendente

El senador Miguel Cappiello, estuvo este domingo en los estudios de Radio 2 dialogando con Daniel De Paola en programa Todavía no es tarde. Ratificó que quiere ser candidato a intendente el año próximo, expresó su postura sobre el aborto y manifestó su preocupación respecto al destino de la salud pública en el país, ya que considera que el gobierno nacional la dirige camino a la privatización.

El ex ministro de Salud de la provincia aseveró. “El gobierno nacional pretende privatizar la salud pública y van camino a eso con la Cobertura Universal en Salud (CUS). Hablé con la Ministra de Salud, Andrea Uboldi por que le quisieron hacer firmar y ella se negó. La salud, si siguen en esta tesitura, va a ser privatizada. Santa Fe va a ser una isla porque ha sido el bastión. No hay ningún lugar del país que haya hecho tanta cantidad de obras en salud como nosotros”.

En la misma línea y sobre la polémico por la prestación a extranjeros, afirmó: “Lamento muchísimo que no tengamos una visión solidaria para darle respuesta a aquel que lo necesita. Ramón Carrillo, que fue el primer Ministro de Salud de Argentina, decía que los hospitales de Europa muestran su gran estructura, pero al momento de atenderse si no hay pago, no lo atienden. Acá primero lo atendemos y después averiguamos si tienen o no capacidad de pago”.

Sobre el aborto, Cappiello analizó: “Cuando era ministro hice dos resoluciones, una era que abría el registro de opositores de consciencia y después lo publicaba. Y que en todos los hospitales públicos de la Provincia ante cierta circunstancia, como son las causas legales, había que realizarlo. Hemos logrado no tener muerte por aborto clandestino. El aborto legal en los Hospitales Públicos de la Provincia se hace. El LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico) está pronto a poner a uso el misoprostol, el medicamento que permite esa práctica”.

De cara al 2019, Cappiello ya se postula para la intendencia y si bien aseguró que aún no está en campaña, “va a empezar en cualquier momento”. “Lo he manifestado y estoy trabajando en ese sentido. Hay mucha gente que acompaña. Quiero devolverle a Rosario todo lo que me dio. Y eso se hace trabajando. Las recorridas sirven para hacer una agenda de trabajo con los equipos técnicos para que no nos agarren de sorpresa todos los problemas. Es un gran desafío pero estamos dispuestos a tomarlo. Se hizo muchísimo, pero faltan cosas”, manifestó.

Por último, no soslayó el tema de la autonomía municipal. Con respecto a este tema dijo: “Presenté una Ley en marzo sobre las autonomías municipales y a medida que llegan las elecciones todo el mundo lleva esta idea. Hablé con el entonces Concejal Diego Giuliano, con Roberto Sukerman, y sé que él presentó un proyecto de ordenanza para la autonomía municipal que es fundamental en esta época. Estamos en el momento adecuado, la venimos trabajando en el Senado y hay un consenso importante que le va a permitir a los municipios tener su carta orgánica, van a poder cobrar sus impuestos y hacer convenios que le permitan poder avanzar. Por ejemplo, que el municipio, para hacer obras, se pueda endeudar con el acuerdo del Concejo y que puedan ser controladas por la ciudadanía”.