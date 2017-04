Capturaron a un prófugo vinculado a la causa Carbón Blanco

"El objetivo es que todos los responsables paguen y que no queden impunes quienes lavan dinero mediante complejas estrategias financieras. Se termina la impunidad, un poco todos los días", aseguró Bullrich. Lorenzo quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo