Carrió: "Este triunfo del pueblo es el que alguna vez soñé"

Elisa Carrió era una de las grandes ganadoras de la noche y celebró como tal, cuando los números parciales le daban más del 50 por ciento de los votos en Ciudad de Buenos Aires.

"No quiero terminar sin decirles que ya no me faltaba nada porque este triunfo del pueblo es el triunfo que yo alguna vez soñé", dijo Carrió en el búnker de Cambiemos.

"Estamos festejando de un pueblo desde La Quiaca a Santa Cruz. Cambiemos está ganando a lo largo y lo ancho de de la Nación. es el triunfo de un nosotros que es una Argentina posible, con derechos, sin violencia, de verdad, con paz", enfatizó.

Y resaltó también la victoria amarilla en el Chaco: "Si algo me faltaba de lo más profundo de mi corazón es que en mi propia provincia ganara Cambiemos".