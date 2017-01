Cascada del Saladillo: Fein exigió una “solución definitiva” a la Provincia

Varias reuniones se llevaron adelante entorno a las alternativas para que el salto no siga erosionando el suelo y así, evitar su movimiento. Según trascendió, una de las posibilidades es arrojar piedras al lecho para parar el efecto erosivo. Otra opción pero más costosa es la construcción de un cauce que disminuya el impacto de la cascada en su caída.

“El puente está muy cerca, a unos 160 metros de la cascada. Se necesita un proyeco diferente –al que se barajaba en 2010 y que fue frenado por vecinos– y la solución la tiene que dar la Provincia, los riesgos son muchos. Si no es en esta crecida, va a seguir lloviendo. Los riesgos son muy cercanos”, alertó.

