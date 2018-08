Casero sobre las cancelaciones: “Es una actitud fascista leninista”

Alfredo Casero consideró como una “actitud fascista leninista” la cancelación de su presentación en Bahía Blanca, al igual que ocurrió en Salta y en Tucumán. Se mostró furioso con lo sucedido y se refirió a sus expresiones en relación a las Abuelas de Plaza de Mayo.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Primiciasya.com, el actor habló en el ciclo radial de Jorge Lanata sobre la cancelación de la presentación que Alfredo Casero tenía prevista para el próximo 19 de octubre en el Teatro Gran Plaza de Bahía Blanca. "Se pusieron directamente en frente para que no haga nada, eso es lo raro. Siempre hay alguno que trata de pararlo. Es innegable", arrancó a decir el ex Cha cha cha. Y agregó: "Es actitud absolutamente fascista leninista".

Luego de que le sugirieran realizar sus espectáculos en teatros municipales, el humorista aseguró: "La micro militancia atiende el teléfono al público que quiere sacar entradas, pero asegura que el espectáculo no se hace", acusó.

"No podés demostrar que la gente se fue por eso y dicen que no hay entradas vendidas. Lo que más bronca me da no es el hecho de que no funcione una plaza, sino que lo peor es que haya alguien que diga: 'Vos no vas a trabajar acá por lo que dijiste'. Eso es lo más raro: tener que pagar por lo que decís", señaló Casero, con indignación.

"Lo extraño es una universidad que se dedica a defender los Derechos Humanos y levanta una obra que se llama ¿De qué no se puede hablar?", se preguntó luego.