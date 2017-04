Caso Herrera: “Me queda una sensación de impunidad”

El abogado de la viuda y del hijo de Jonathan Herrera, Gustavo Feldman, confirmó que apelará las sentencias a penas de prisión muy inferiores a las solicitadas contra los 4 policías imputados y la absolución de una agente por falta de pruebas. “Me queda sensación de impunidad”, comentó.

Ayer, los jueces Curto, Alarcón y Zvala dictaron su sentencia: Gladys Beatriz Galindo, agente del Comando Radioeléctrico, acusada de homicidio calificado, fue absuelta por unanimidad; Ramiro Rosales, agente de la Policía de Acción Táctica, acusado de homicidio calificado fue condenado a sólo 6 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo; Francisco Javier Rodríguez, Luis Alberto Sosa y Alejandro Jonatan Gálvez, agentes de la Policía de Acción Táctica, fueron condenados a 3 años y 8 meses por abuso de armas agravado. En diálogo con los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), el abogado que representa a la viuda de Jonatan Herrera, junto con Paul Krupnik y José Nanni, sostuvo al respecto: “Sería un atrevido si yo hablara de impunidad, pero tengo esa sensación".

“Quiero ser prudende porque no se conocen los fundamentos, pero me parece inconcebible lo de Galindo, no lo puedo creer que no se hayan encontrado pruebas suficientes”, sostuvo. “Tenemos la decisión de apelar el fallo sin ninguna duda”, confirmó.

Luego, insistió en la necesidad de conocer los argumentos que llevaron a los jueces a decidir tales condenas: “Quiero ver cuál será mi línea en base a sus argumentos pero de cualquier manera vamos a apelar”. Finalmente, repitió: “Hay una sensación de impunidad”.