Caso Lucía Pérez: “Le pudo haber pasado a cualquier criatura”

Iacoi confía en el avance judicial de la investigación aunque lamentó la tardanza de los estudios. Afortunadamente, logró adelantar a febrero –estaba prevista para julio– la realización de dos pericias. Una de ellas, de acuerdo a lo que expuso, es la pericia hispatológica, que será clave para conocer científicamente las causas de la muerte de Lucía, si es que falleció por una sobredosis o por el extremo sufrimiento a la que fue sometida por prácticas sexuales sumamentes violentas. La otra, denominada de humor vitreo, permitirá determinar el momento de la muerte y la cantidad de sustancias tóxicas en su cuerpo. “Creemos que Lucía estaba inconsciente porque no hay signos de resistencia ante el tremendo dolor que le causaron. Esto es muy duro”, señaló la abogada.

