Caso Maldonado: llegó a Buenos Aires el cuerpo hallado en el río Chubut

El cuerpo que fue hallado en el río Chubut fue tasladado este jueves a la mañana desde Esquel a la ciudad de Buenos Aires, donde se realizarán todas las pruebas para determinar si corresponde o no a Santiago Maldonado.

En el avión en el que que se realizaba el traslado, que salió a las 6.30 desde Esquel, viajaban el juez Gustavo Lleral, que instruye el expediente por la desaparición de Santiago Maldonado, y el perito de la familia Alejandro Inchaurregui. El proceso es controlado por efectivos de la Policía Federal.

El vuelo arribó a las 9.20 al aeroparque metropolitano Jorge Newbery. Después, en medio de un importante operativo de seguridad bajo las órdenes del juez Lleral y que incluye la participación de efectivos y móviles de la Polícía Federal y de la ciudad de Buenos Aires, Bomberos y Defensa Civil, el féretro con el cuerpo encontrado era trasladado, hacia la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense, ubicada en Viamonte y Junín.

Los preparativos

En principio se iba a utilizar una aeronave de Prefectura, pero luego se determinó no reunía las condiciones adecuadas para llevar los restos, dado que no es presurizada, por lo que no puede mantener la temperatura que requiere el transporte de un cadáver. Entonces, se recurrió a un Fairchild Swearingen SA 227- AC Metro III turbo hélice bimotor, que fue puesto a disposición por la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Claudio Avruj y partió desde Aeroparque en la madrugada de este jueves.

La aeronave llegó a Esquel pasadas las 4 y a las 6.33 partió de regreso a la Capital Federal, adonde arribaría alrededor de las 9.30. Los restos serán llevados a la morgue judicial de la calle Viamonte, dependiente del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.

La autopsia estará a cargo de los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia junto con dos integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, el especialista en antropología forense Carlos Somigliana y el médico forense Luis Bosio, y el perito papiloscópico de la Prefectura Naval Argentina Pedro Salas. La intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense fue un pedido que hizo la fiscal Silvina Avila para "resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas".