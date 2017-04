Caso Micaela: sospechoso detenido y convocatoria en Rosario

En otra casa ubicada a pocos metros de allí había sido detenido la noche del jueves el padrastro de Wagner, José Fabián Ehcosor, ex policía municipal, a quien se lo acusó de haber encubierto al sospechoso. También detuvieron a Favio Pavón, dueño del lavadero donde trabajaba el prófugo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo