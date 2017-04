Celiaquía: Virus "inofensivo" podría ser el desencadenante

"Este estudio demuestra que un virus que clínicamente no es sintomático todavía puede hacerle cosas malas al sistema inmunológico y dejar paso a un trastorno autoinmune", explicó el investigador jefe del estudio, Bana Jabri, profesor del Departamento de Medicina y Pediatría de la Universidad de Chicago.

Según docsalud , el estudio indica que el nivel de anticuerpos contra este virus de los enfermos de celiaquía, una enfermedad sin cura, es superior al de las personas que no la sufren.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo