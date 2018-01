El Club Atlético Central Córdoba presentó su nueva camiseta en las instalaciones de Estación Sonder, hostel de delegaciones, Buenos Aires 1642.

La nueva camiseta de juego está confeccionada en microfibra deportiva elastizada. El diseño de la versión oficial, completamente estampada, juega con un patrón en los colores del club, combinando íconos y símbolos propios de la institución charrúa. La misma estampa se ve reflejada en el short.

En cuanto a la alternativa, un blanco radiante y en los números se pueden ver los mismos detalles de la estampa titular. Además, el conjunto del arquero es de 4 versiones: azul, roja, verde y gris.

Matias Olivero, secretario de Actas, recalcó: “Es una unión estratégica con una empresa rosarina que busca incursionar en el fútbol. Apostando en Central Cordoba se les abre una vidriera en la ciudad y la región” y agregó: “Es importante destacar que además de vestir a la primera división se realizaron acuerdos comerciales para vestir a divisiones inferiores y seguir participando con la indumentaria de la Maratón Charrua que este año va a ir por su quinta edición de forma consecutiva”.

Por su parte, los jugadores del plantel también manifestaron su alegría. Lalo Perez, capitán del equipo, expresó: “La camiseta me parecieron muy lindas las dos, tanto titular como suplentes. La calidad y el formato me parecen muy buena. Si tengo que elegir entre las dos me quedo con la titular porque tiene detalles de la historia del club, algo que te llena de sentimientos”. En cuanto a lo futbolístico mostró la ilusión que tienen en esta nueva etapa: “Vamos creciendo pasito a pasito, venimos trabajando mucho y preparándonos para la primer final que tenemos este domingo para poder entrar a Copa Argentina. Todo nuestro trabajo del semestre pasado se va a resumir el domingo en una fecha y trateremos de ganar para poder meter el equipo en Copa, eso ayuda mucho a la institución” y agregó: “El segundo objetivo es apostar al torneo, para poder ascender y el club vuelva a donde pertenece. Hicimos una excelente pretemporada, mantenemos el plantel de la temporada pasada y estamos muy unidos”.

El Club Atlético Central Córdoba firmó un acuerdo con la marca local Sonder. El flamante contrato tendrá vigencia, en principios, por dos temporadas. Se trata de la primera incursión de la firma en el mundo del fútbol. Además de proveer al primer equipo con uniformes de juego titular y alternativo, también se diseñaron y confeccionarán la línea de indumentaria de entrenamiento.

A la indumentaria de juego, se sumó además una amplia gama de productos que contemplan también prendas y accesorios para entrenamientos y viajes.