Champions: el Atlético ganó pero no fue suficiente y el Real es finalista

Real Madrid, máximo ganador de la Liga de Campeones con once títulos (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 y 2016) y tres subcampeonatos (1962, 1964, 1981) se medirá en la final con otro poderoso de Europa, ya que Juventus se adjudicó el certamen en dos ocasiones (1985 y 1996), pero llegó a la final en otras seis oportunidades (1973, 1983, 1997, 1998, 2003 y 2015).

Simeone (ex director técnico de Racing Club, Estudiantes de La Plata, River Plate y San Lorenzo), quien dejó en el banco al argentino Nicolás Gaitán (ex Boca Juniors), volvió a padecer otra dura derrota a manos de Real Madrid, tal como sucedió en la final de la Liga de Campeones del 2014 por 4-1, en tiempo suplementario, en el estadio da Luz de Lisboa, en Portugal; y en la de 2016 por 5-3 en los penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos de juego, en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, en Italia.

Sin dudas el gol de Isco (la figura de la cancha) fue un mazazo del que Atlético, donde en el segundo tiempo ingresó el argentino Ángel Correa (ex San Lorenzo) y por más ganas que puso hasta el final del encuentro, nunca se recuperó.

