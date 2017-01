Chano, de alta: “Me interné voluntariamente por precaución”

Chano comunicó un mensaje desde las redes sociales, donde agradeció el apoyo y aclaró que se internó “voluntariamente por precaución” porque no se “sentía muy bien”, pero que ya se encuentra “en óptimas condiciones médicas”.

El ex vocalista del grupo pop argentino Tan Biónica, Santiago "Chano" Moreno Charpentier, recibió el alta médica este domingo a la mañana, tras algunos días de internación por un cuadro de deshidratación, sobreexcitación motriz e hipertensión.

