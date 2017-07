Charlas TED sobre Inteligencia Emocional

Precisamente siguiendo el hilo de los refugiados, Aala El-Khani ha vivido específicamente en una zona de guerra junto a sus hijos, y explica sus sentimientos en esta corta charla. Un video muy interesante de reproducir en clase para que nuestros alumnos entiendan que su contexto no es "lo normal" en otros países, trabajando así la empatía en el aula.

Escritor e innovador, John Koenig habla aquí sobre todas esas palabras que describen emociones y sentimientos avanzados y complejos, que muchas veces no podemos describir… pero para los que la sociedad busca expresar. Una charla en la que se mezclan sentimientos de todo tipo y que puede dar para un "debate emocional" junto con nuestros alumnos.

No todo el mundo puede inventar, y de hecho es necesario disponer no solo de los conocimientos necesarios… también de un estado emocional muy específico. Dean Kamen, inventor –entre otros– del Segway, nos habla en esta charla sobre todas las emociones que se esconden detrás de las invenciones.

Una de las charlas más clásicas es la de Daniel Goleman , y en ella busca las respuestas a la pregunta de por qué los seres humano no somos más compasivos con los demás.

