Chau pinchadura: crearon ruedas para bicicleta sin aire

Antes de este desarrollo, la empresa Michelin presentó en 2014 las ruedas X Tweel que no contenían aire a presión.

El avance, llamado AirFree, fue comunicado por el grupo Bridgestone en colaboración de Bridgestone Cycle Co. Esta tecnología elimina para siempre la necesidad de inflar los neumáticos con aire. Se usa una estructura única de radios que se extienden por los lados interiores de las ruedas. Además, las resinas utilizadas tanto en los radios como en el caucho hacen que tengan un uso eficiente de los recursos.

Una compañía japonesa anunció la creación de ruedas para bicicletas que no necesitan ser infladas con aire. De acuerdo a la información brindada, saldrían a la venta en 2019.

