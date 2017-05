Chef mató a su esposa trans, la descuartizó y luego la cocinó

El sargento mayor Tom Armitt dijo a los medios que cree que el asesinato no fue premeditado, sino resultado de una pelea doméstica. Y confirmó que el chef mató a su esposa, la descuartizó y utilizó partes de su cuerpo para hacer un caldo en su casa.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo