Científicos bautizaron una libélula en homenaje a Cristina Kirchner

"[Son] libélulas. El rasgo distintivo son sus seis alas, a diferencia de las cuatro de las libélulas actuales. Son los insectos alados más antiguos del mundo (aparte de los argentinos uno sólo en República Checa)", detalló la ex mandataria.

Me trajeron un cuadro de la “Argentinala Cristinae”. pic.twitter.com/ZdeDBpkiUA

La ex mandataria contó a través de las redes sociales que recibió a estos investigadores y detalló los nombres que recibieron las especies en cuestión.

Científicos del Conicet decidieron homenajear a la ex presidenta Cristian Fernández de Kirchner bautizando con términos relacionados al anterior gobierno a una serie de insectos de 325 millones de años descubiertos en La Rioja. Los nombres elegidos fueron Argentinala Cristinae, Tupacsala niunamenos y Kirchnerala treintamil son.

