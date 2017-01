Cinco películas para trabajar la inteligencia emocional

2. Inteligencia Artificial : Una película de ciencia ficción con la que Steven Spielberg consiguió emocionarnos en 2001. Cuenta la historia de David, un niño robot al que le programan un amor muy intenso por su madre, la mujer que lo compró. Sin embargo, su condición artificial despertará sentimientos contradictorios entre todos aquellos que se encuentren con él. Este niño no es humano pero a lo largo de la película quizá descubramos que el sentimiento es igualmente real y poderoso.

