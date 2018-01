Cine de verano en el patio: Cambalache, los archivos del siglo XX

El Centro de Formación Pichincha invita al ciclo de cine Cambalache: Los archivos del siglo XX. “Se trata de cuatro documentales que proponen un acercamiento a algunas cuestiones políticas fundamentales del Siglo XX sobre las cuales se constituye nuestra escandalosa contemporaneidad marcada por la devastación neoliberal”, explican los organizadores.

El despliegue feroz del capitalismo lanzado desde la década del 50, con puntos determinantes como los avances de las políticas económicas neoliberales, el rol de los medios de comunicación, o la construcción de “enemigos” de la democracia, es puesto en perspectiva en estas películas desde el abordaje de material de archivo perteneciente a diversos campos del quehacer institucional, del espectáculo, de la cultura de masas y de la publicidad.

Con ironía y humor, pero sin dejar de lado la perspectiva crítica, estas obras proponen abrir líneas reflexivas en torno a ciertas bases de las condiciones que definen nuestro mundo contemporáneo.

It felt like a kiss (Adam Curtis, Inglaterra, 2009)

El documental de Adam Curtis recorre esa época de finales de los 50 a principios de los 70: el asesinato de Kennedy, lucha por las libertades civiles, la construcción del american lifestyle, la guerra del Congo junto la aparición del SIDA, el apoyo a Sadam Husein por parte de la CIA, la aparición de drogas psicodélicas, y otros tantos puntos escabrosos sobre los cuales se pretendía construir la mentira de una idea de un mundo global y justo.

El Siglo americano estaba mutando ante los ojos de todos; eran necesarios el control de recursos en el planeta a costa de la dominación y el exterminio, y el control sistemático y normalizador de la sociedad para que sea capaz de aceptar dócilmente semejante escándalo. It felt like a kiss es, sin duda, un trabajo preciso y maliciosamente insidioso que, desde la apropiación y resignificación de archivos de la cultura popular (cine, tv, música pop) traza una mapa desmesurado de un momento histórico fundamental, no tanto aquel, sino este que vivimos como su consecuencia.

The best of enemies (Robert Gordon y Morgan Neville, EEUU, 2015, 87 min.)

Documental sobre la legendaria serie de debates televisados a nivel nacional en EEUU durante 1968 entre dos grandes intelectuales públicos, el liberal Gore Vidal y el conservador William F. Buckley Jr. Estos encuentros explosivos llegaron a definir la era moderna del discurso público en los medios de comunicación. Se trató, un poco de modo insospechado y no planeado, de hacer hacer entrar a la política en el campo del virulento y despiadado espectáculo televisivo. The best of enemies reconstruye el itinerario de esos filosos debates que tuvieron un final insospechado desde los mismos archivos de TV, y se postula, más allá de lo evidente, como una elegía de la esfera pública, como el lamento de la pérdida de la posibilidad de confrontación en la diseminación encapsulada de la actualidad de las redes sociales.

Atomic Cofee (Jayne Loader, Kevin Rafferty y Pierce Rafferty, EEUU, 1982, 86 min.)

The Atomic Cofee es un documental canónico dentro del subgénero del compilation film. Usando un extenso material de propaganda oficial de los Estados Unidos, cuyo objetivo era concientizar sobre los efectos de un posible ataque nuclear durante la guerra fría, su remontaje da pie a una hilarante obra que desvela la burda retórica propagandística al tiempo que invita a reflexionar sobre nuestra condición de espectadores acríticos y crédulos.

Pequeño diccionario ilustrado de la electricidad (Carolina Rimini y Gustavo Galuppo, 2015, 87 min.)

Christian Villeneuve, pionero en la investigación y el desarrollo del dominio de la energía eléctrica aplicada a los medios audiovisuales, es un personaje absolutamente ignorado por las historias oficiales. El trágico derrotero de sus desarrollos estuvo marcado por el afán de encontrar un modo de reanimar a los cadáveres, idea convertida en obsesión a partir de la muerte de su esposa, la cantante de ópera Stilla Mihaly.

Pequeño diccionario ilustrado de la electricidad reconstruye su improbable itinerario, en un juego que se dirime entre la constatación y la fabricación, desde la guerra franco prusiana de 1870 hasta la actualidad, delineando en su entramado histórico el pasaje del capitalismo industrial a sus actuales formas salvajes arraigadas en la globalización neoliberal. Terror gótico, Ciencia Ficción Clase B, fantasía conspirativa y elucubración histórico-política, enlazados en una red de asociaciones a modo de documental de divulgación científica.