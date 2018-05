Cineasta murió tras ser golpeado por una jirafa

Una jirafa mató a un cineasta sudafricano que rodaba imágenes para una serie televisiva. El hecho ocurrió el pasado jueves en un club de campo ubicado al noroeste de Johannesburgo, según informó este domingo la agencia de filmación CallaCrew.

Carlos Carvalho, de 47 años, filmaba para la serie británica "Wild at Heart" en el "Glen Afric Country Lodge", en la localidad de Broederstroom, cuando "fue embestido" por la jirafa.

El cineasta fue trasladado de urgencia a un hospital, donde murió esa misma noche a causa de las "graves heridas sufridas en el cráneo", indicó la agencia italiana Ansa.

En tanto, los medios sudafricanos señalaron que Carvalho estaba "muy cerca" del animal cuando recibió el golpe.

"El incidente fue presenciado por gran parte del equipo de producción, pero todo sucedió tan rápido que no se pudo hacer nada para evitarlo. Carlos no lo vio venir, no era consciente del peligro", contó Drikus Van Der Marwe, uno de los integrantes del grupo de trabajo.

Y continuó: "La jirafa comenzó a seguirlo, pero no nos sentimos amenazados porque nos parecía muy curioso. Empezamos a fotografiar primeros planos de su cuerpo y sus patas. Luego, mientras Carlos miraba a través del objetivo de su cámara, la jirafa balanceó el cuello y lo golpeó contra su cabeza".

"Estaba inconsciente. Le salía sangre por los ojos y las orejas, por lo que supe que tenía un traumatismo grave en la cabeza", apuntó.

Por su parte, el dueño de la granja dijo sentirse "desconsolado". "Fue un accidente terrible", agregó.

Carvahlo había ganado el premio León de Plata en el Festival de Cine de Cannes en 2003 por su trabajo "Childline", y también había sido galardonado en 2014 con un Premio Cinematografía de la Academia de Cine de África por su trabajo en "The Forgotten Kingdom".