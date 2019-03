Claudia Balagué: "¿Cómo negociamos sabiendo que va a haber un paro sí o sí?"

La ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, lamentó la postergación del inicio del ciclo lectivo por la medida de fuerza de gremios docentes. Indicó que fue "difícil negociar" una mejora salarial porque iba a haber "paro sí o sí". Responsabilizó al gobierno nacional por la falta de una paritaria nacional.

Entrevistada por los periodistas Alberto Lotuf y Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), Balagué aseguró que Santa Fe es "una de las provincias que hizo mayor esfuerzo por el bienestar de los docentes". "Había intención de hacer un paro nacional con movilización. Era una negociación fallida desde el arranque. Se sabía que esto pasaba, era difícil. ¿Cómo negociamos sabiendo que va a haber un paro sí o sí?", agregó.

"Tenemos planes de viviendas para los docentes, capacitaciones gratuitas, desarrollamos una maestría internacional gratuita para los directores de escuelas. Se hicieron muchísimas cosas. Lamentablemente está la situación nacional, la no existencia de una paritaria nacional", comentó.

La ministra de Educación lamentó la falta de mesa de negociación a nivel nacional "cuando el esfuerzo lo hacen las provincias". "El arranque es siempre una complicación. Es algo que no podemos resolver, me hago cargo. Hemos innovado en tantas cosas y no estamos logrando tener un ciclo lectivo normal. Al menos al comienzo, porque después no hay muchas dificultades", indicó.

Para la funcionaria provincial, hay responsabilidad del gobierno nacional "en la defectuosa convocatoria a paritaria nacional". Sin embargo, aseveró que no tiene en la cuestión salarial. "Los salarios los garantizamos las provincias", amplió.