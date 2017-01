Clausuran 69 comercios de destinos turísticos por no dar factura

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) clausuró 69 comercios por un plazo de hasta siete días en la costa atlántica, Córdoba y Mendoza, por no emitir facturas ni tickets por las ventas que realizan.

