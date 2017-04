Claves de la previa entre la Lepra y los del Viaducto

El dato de la semana: Tras el triunfo ante Rafaela no quedaron lesionados ni suspendidos por lo que Osella repetirá la formación, algo que no ocurría desde las fechas 10 y 11. Historial: Jugaron 26 partidos. Arsenal ganó ocho, Newell's siete e igualaron 11 veces. La Lepra acumula cinco encuentros sin vencer a los del Viaducto. El árbitro: Será Fernando Rapallini quien dirigirá a Newell's por 12° ocasión. Hasta aquí la Lepra tiene muy buenos números con este juez pues venció en siete encuentros mientras que empató y cayó en dos. El banco: D'Angelo, Formiliano, Voboril, Sills, Prediger, Mansilla, Figueroa, Isnaldo y Tissera concentraron además de los titulares. De allí saldrán los suplentes. La reserva: Jugó ayer e igualó sin tantos cortando así la tremenda racha de 5 victorias al hilo. Los 11 de Vojvoda fueron: Bustos; Escobar, Callegari, Martínez, Valenzuela; B. Rivero, E. Ribero, Vega, Fértoli; Giovagnoli y Rotondi. El recuerdo: La última victoria de Newell's en el Viaducto fue en el Clausura 2010 cuando se impuso 2 a 0 con goles de Alayes y Schiavi.

