Colectividad africana denunció discriminación en bares y boliches

Voceros de la colectividad africana en Rosario denunciaron que nos les permiten el ingreso a bares y boliches de la ciudad o que le ponen barreras como sobreprecios, lo que encuadraron en gestos de discriminación por su color de piel.

Steve y John, ciudadanos oriundos de Nigeria, hablaron con el periodista de El Tres Pedro Ley (de 12 a 14) antes de ingresar a una reunión en la Municipalidad para debatir formas de abordar el problema.

“La verdad es que sentimos una preocupación muy grande. Los boliches no dejan entrar a integrantes de diversas colectividades africanas”, comenzó Steve su relato.

Afirmó que en algunas ocasiones les exigen una “invitación” para poder acceder a los locales nocturnos como una manera de restringir su presencia. En otros lugares, le exigieron una consumición mínima de 400 pesos, además de la entrada.

“La noche es para todos y para todas”, dijo sobre las diferencias que realizarían los empresarios de la noche o los patovicas en los ingresos.

John sumó su testimonio y narró su “bronca” y “dolor” por ese tipo de situaciones. “El sábado o el fin de semana querés salir para disfrutar y te dicen que no se puede pasar. Muchas veces me lo dijeron o algunos ni me dan pelota después de eso”, describió.

“Lo que más bronca me da es que la gente viene y entra, y yo no. Me hace sentir muy mal eso y me duele mucho. No es una o dos veces, pasó mucho”, añadió.

Según la denuncia pública, la discriminación se extendería a la comunidad de haitianos, también numerosa en la ciudad.