Cómo hacer para trabajar y estudiar a la vez

Descansá: el cronograma con el que te manejes debe definir el momento ideal para estudiar, trabajar y también para descansar. No te olvides de este último punto porque sino no rendirás en ningún ámbito. La clave está en la constancia y disciplina para cumplir con lo pautado.

Aprender a decir no: como probablemente tengas más tiempo para estudiar los fines de semana, vas a tener que sacrificar algunos eventos o salidas sociales, aunque tampoco hay que cortarlos del todo. Es cuestión de saber en qué momento se puede salir y cuándo hay que quedarse a estudiar.

No quieras cursar todo: hay que ser consciente de que difícilmente puedas llevar la carrera completamente al día, y que es perfectamente normal que demores un poco más en graduarte. Por eso lo mejor es tomar una o pocas materias por vez para aprenderla a fondo, ya que si te anotás en muchas y no llegás con todo, el riesgo es que te frustres y directamente abandones los estudios.

Organizarse: ya sea mediante agendas o recordatorios en el celular, armate un cronograma para poder aprovechar cada momento libre y avanzar con el estudio o los trabajos prácticos. No hay que esperar hasta último momento, sino que conviene arrancar ni bien se dan las consignas para llegar a tiempo y no a las corridas.

