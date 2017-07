Cómo prevenir los trastornos alimenticios más comunes

- No hacer dietas sin consejo médico

Las personas que padecen anorexia y bulimia poseen baja autoestima y son excesivamente críticas con sus cuerpos. Se encuentren en exceso obesas, aunque estén al límite de la inanición o desnutrición con graves repercusiones para su salud, según publica Télam . En la bulimia, se experimentan ataques de voracidad que vendrán seguidos por ayunos o vómitos para contrarrestar la ingesta excesiva, abuso de laxantes para facilitar la evacuación, preocupación excesiva por la imagen corporal, depresión, ansiedad y culpabilidad. Afecta principalmente a personas jóvenes, en su mayoría mujeres; también afecta a quienes padecieron anorexia o realizaron dietas sin control. La anorexia se caracteriza por una pérdida de peso elevada debido al seguimiento de dietas extremadamente restrictivas y al empleo de conductas purgativas. Estas personas presentan una alteración de su imagen corporal sobrestimando el tamaño de cualquier parte de su cuerpo. En tanto, el comedor compulsivo pierde el control sobre su alimentación y pasa por episodios en los que consume grandes cantidades de comida en un breve espacio de tiempo y no inducen la eliminación del alimento.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo