Cómo será la nueva camiseta de Newell's

Y cerró: "A TBS la hemos rebautizado como Trae Buena Suerte. Salió campeón Newell's en 2004, ascendimos a muhos otros equipos. Sólo con Deportivo Morón no pudimos lograr un objetivo. Con los demás, con todos. Así que seguro, Newell's ganará en estos próximos años alguna competencia de las que juegue".

"La idea no es solamente darle cantidad sino variedad de artículos, queremos asegurrnos de que el club tenga ropa y el hincha tenga 40 o 50 artículos para comprar y no que se quede con las ganas. Nos vamos a inclinar a que el hincha esté conforme con cantidad y calidad", subrayó el titular de TBS.

Acerca del contrato, Petrakovsky develó: "Nosotros habíamos pedido cuatro años, pero vamos a cerrar por tres años y medio porque a Bermúdez le quedan tres años de gestión y el restante medio año será para que la dirigencia que venga tenga tiempo de contratar una nueva marca y no dejarlos en banda. Será hasta mediados de 2021".

"Nuestra relación arrancaría cuando termine el torneo que se inicia el 20 de agosto: no ahora. Arrancaríamos con la venta para las fiestas y el club empezaría a usarla desde inicios del año que viene. La idea es que a la vuelta de sus vacaciones, los jugadores tengan la bolsa con su indumentaria. Chupines, bermudas, chombas, remeras, diseños muy modernos, además de la camiseta oficial", comentó.

