"Con alegría, dejemos la cara de preocupación para la próxima"

"La economía muestra en los últimos meses que se está ordenando, que está bajando la inflación y que lentamente vamos a empezar a crecer. Comprendemos que ha sido un año difícil y que una parte de la población no la ha pasado buen, pero desde el punto de vista macreconómico, si no se tomaban las medidas que hicieron nuestros predecesores, la situación sin duda hubiera sido mucho peor", subrayó Dujovne.

En ambos casos, luego de pronunciar el juramento con el brazo extendido sobre la Constitución, fueron ovacionados por familiares, amigos y colegas que participaron de la ceremonia en la que no estuvo presente el ex ministro Alfonso Prat Gay.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo