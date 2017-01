Con las mujeres al frente, masivas marchas contra Trump​​​​​​

#WomensMarch in Barcelona. La organización cifra la marcha en 900 personas. También había en Madrid y Granada. pic.twitter.com/JwJeS6uE4J

La convocatoria fue lanzada en Facebook a través del perfil "Women's March" (La marcha de las mujeres). La misma articula a colectivas, colectivos y personas no organizadas en protesta por los anuncios de Donald Trump que afectan a los derechos de las mujeres.

