Conductor ebrio en Circunvalación causó violento choque: "Estamos vivas gracias a Dios"

"Estamos vivas gracias a Dios". Esa frase encabeza una publicación en la red social Facebook de una mujer que iba a un utilitario junto a otras y el sábado a las 3.30 de la mañana fueron atropelladas en avenida Circunvalación a la altura de Rivarola (zona sudoeste de Rosario) por un hombre que circulaba a alta velocidad.

Tras el accidente, personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial constató que el conductor, identificado como Brian G., de 29 años, tenía 2,10 gramos de alcohol por litro de sangre, más del cuádruple de lo permitido. Inspectores procedieron a labrar el acta de infracción y la cédula de notificación y se retuvo la licencia de conducir.

Las cinco mujeres sufrieron golpes y heridas leves, aunque una de ellas debió quedarse en observación por estar embarazada. "¿Los golpes, el impacto, el miedo, quién nos lo saca?", se preguntó Ailen en su descargo. También agregó que producto del impacto, la Kangoo en la que se trasladaban fue arrastrada 100 metros y quedó contra el guardarrail.

"Si me moría, mis hijos se quedaban sin mamá. Todo por este hombre sin conciencia que estaba borracho y manejó igual", agregó.

Altos niveles de alcohol en rutas de la provincia

La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó este lunes que durante el fin de semana los controles arrojaron como resultado un total de 18 conductores con alcoholemias superiores a lo permitido.

En la ruta 8, un camionero fue detectado realizando maniobras peligrosas a la altura del peaje Maggiolo. Al realizarse el control, dio 2,63.

El director de Formación y Divulgación del organismo, Sebastián Kelman, indicó. "Estos conductores no sólo no tienen ningún apego a la norma sino a la vida propia y de los demás. Los controles son sumamente efectivos y abordan el problema pero el ciudadano no está exento de su responsabilidad. Se trata de un abordaje integral que debemos hacer entre el Estado y la ciudadanía. La toma de conciencia es urgente si queremos modificar la realidad".