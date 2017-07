Conferencia de las madres por torturas en Niñez y avances en la causa

Madres que denunciaron maltratos y sobremedicación en la granja de rehabilitación San Camilo y a las autoridades de la Dirección provincial de Niñez por incumplimiento de deberes de funcionario público dieron este martes una conferencia de prensa para exponer sus historias, pedir Justicia y reclamar asistencia a sus hijos, que en al menos dos casos quedaron sin el tratamiento adecuado tras ser retirados de esa institución. Además, Fiscalía solicitó informes y dividió la causa.

Claudia y Noemí recodaron que retiraron a los chicos de San Camilo el viernes 30 de junio cuando advirtieron que tenían sarna y heridas infectadas con pus, entre otras muestras del maltrato y abandono, como publicó Rosario3.com el sábado que pasó. Pero después de eso comenzó un segundo problema: como los adolescentes ya habían cumplido 18 años “la Dirección de Niñez se lavó las manos, se quedaron sin tratamiento y los dejaron en nuestras casa”.

Ambas son historias que incluyen complejidades familiares, problemas en el barrio y adicciones a las drogas. Aún con esos agravantes los chicos perdieron la cobertura de una internación y quedaron desamparados por el Estado. La respuesta de la titular de la Dirección de Niñez, Claudia Aguilera, tampoco llevó alivio a las familias. Todo lo contrario.

“Estuve casi dos meses pidiendo ir a San Camilo pero no me dejaban y me decían que era por el tratamiento"

Claudia, mamá de N., desmintió a la funcionaria cuando afirmó que un colectivo viajaba cada 15 días a visitar la granja de rehabilitación San Camilo. A su hijo lo internaron el 16 de enero y recién le permitieron verlo en marzo. “Estuve casi dos meses pidiendo de ir pero no me dejaban y me decían que era por el tratamiento. Llamaba por teléfono y no te atendían o me decían que no podía hablar porque estaba en una actividad. Cuando lo vi la primera vez no lo podía creer: lo tenían todo sedado, babeaba, no se le entendía lo que hablaba y le temblaban las manos”.

Claudia aseguró que hubo un segundo viaje en las combis de Niñez a fines abril, otro en mayo y el del 30 de junio, en donde su hijo y un compañero hablaron de los maltratos que sufrían de forma cotidiana y lo que derivó en que fueran retirados ese mismo día del lugar. “Pero es mentira que salían cada 15 días, pasaba un mes o un mes y medio”, dijo y destacó que su hijo aún continúa con sarna.

Noemí, abuela de J., otro chico que estuvo en San Camilo hasta el 30 de junio pasado, agregó que desde Niñez no se comunicaron con ella y que peligro no solo la salud del chico -está sin medicar, también su integridad física por viejas broncas en el barrio. La mujer señaló que ella vio cómo le robaban ropa en San Camilo y nadie ayudaba. Lo puso como ejemplo del maltrato permanente y la falta de intervención de Niñez. “Él gritaba y yo les pedía que hagan algo y no hacían nada”, denunció.

Otro de los testimonios en la conferencia de este martes fue el de Débora, relato que difundió este medio hace dos semanas, sobre cómo encontró a su hijo “en calzoncillos y atado a la cama de pies y manos”.

“¿Qué pasaba en San Camilo, por qué tapan?"

Liliana Leyes, secretaria de Género de la CTA Santa Fe, pidió la intervención del Estado de forma integral porque "el riesgo que padecen los chicos en este momento es real".

"La Dirección de Niñez no articula con otros organismos y otros ministerios. Salud tendría que haber intervenido con los adolescentes que salieron de San Camilo con sarna y otras enfermedades. Todas las mamás sufrieron o sufren violencia de género. Los chicos sufren violencia familiar. Pero Niñez no articula y entonces los chicos tienen ahora 18 años y no se retrabajo con la familia en este tiempo”, aseguró a Rosario3.com.

“Tampoco es cierto que los madres podían viajar cada 15 días como dice Aguilera. Por eso le pusimos a la conferencia de prensa que “Las madres no mienten”. Nosotros vimos a los jóvenes salir con 20 kilos menos, ¡20 kilos!, sobremedicados, con llagas por la sarna. Y también con una tristeza profunda y las marcas de haber sido torturados, que les quedarán para siempre”, agregó Leyes.

Si hay una situación que excede a Niñez tienen que decirlo para poder investigar. ¿Por qué no ayudan a la investigación?”

Destacó que todo el peso de la falta de apoyo estatal organizado recae en los acompañantes terapeúticos, que son trabajadores precarizados. También señaló que fueron 17 los chicos que pasaron por San Camilo y que Niñez “esconde”.

“¿Qué pasaba en San Camilo, por qué tapan? Si hay una situación que excede a Niñez tienen que decirlo para poder investigar. ¿Por qué no ayudan a la investigación?”, expresó la además integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Una cuarta madre que participa del grupo Mamás Rosario no estuvo presente en la conferencia de este martes porque su hijo está internado con un cuadro grave.

Causa judicial



Las madres realizaron además una denuncia penal. En ese marco, la fiscal Guillermina Aiello, de la Unidad de Investigación y Juicio, libró el secuestro de documental, solicitud de informes a tribunales colegiados de familia de Pilar (donde está ubicado San Camilo), al Juzgado de Garantía N° 7, al tribunal de menores de la ciudad, para saber en qué condiciones se encuentran los menores y por orden de quién.

Fiscalía aguardaba la respuesta de los Juzgados de Buenos Aires ya que están en feria y también de los juzgados de menores de Rosario para analizar qué medidas se tomaron. Por otra parte, en estos días se están por fijar las fechas de las declaraciones testimoniales de las personas involucradas. En relación a la causa de los maltratos en principio no sería jurisdicción de la provincia de Santa Fe, ya que los supuestos autores estarían en Buenos Aires, por ende no tendría intervención el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Solamente se investiga el incumplimiento de deberes públicos.