Confirmado: el ciclo lectivo se extiende hasta el 22 de diciembre y el martes no hay clases

La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, se mostró confiada en que los docentes aceptarán la nueva propuesta salarial que formuló la administración Lifschitz al tiempo que confirmó que el ciclo lectivo se extenderá hasta el 22 de diciembre para recuperar los días perdidos por paro. En ese marco, descartó la posibilidad de que se suspenda la jornada de Escuela Abierta del martes próximo, por lo cual ese día no habrá clases.

