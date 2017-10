Conflicto en Vassalli: venció la conciliación, sin solución a la vista

La fábrica de maquinaria agrícola Vassalli Fabril, con planta en Firmat y clave en el sector productivo de la región, ratificó este jueves ante el Ministerio de Trabajo provincial su decisión de deprenderse de más de un centenar de empleados mediante retiros voluntarios, que el gremio considera “despidos encubiertos”, por lo que no hubo acuerdo y tampoco se extendió la conciliación obligatoria.

“El diálogo está cortado; aunque duela, es así. No tenemos información sobre ningún ofrecimiento que mejore la situación de los trabajadores”, remarcó Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), luego de la nueva audiencia celebrada en Rosario.

Remarcó que la intención de la firma no es otra que “sacar 110 puestos, sumados a los 50 retiros voluntarios” que ya se concretaron desde que comenzó el conflicto en la fábrica, que tenía unos 500 empleados. “Es decir, la reestructuración es achicar el plantel de trabajadores”, señaló el representante del gremio.

La propuesta elevada por la empresa contempla retiros voluntarios para 120 empleados en tres modalidades: el 60 por ciento de la indemnización en 12 cuotas; el 80 % en 24 meses, o el 100 por ciento en 36, según detalló el titular de la firma, Néstor Girolami, en declaraciones que publica la agencia Télam.

Los representantes de la UOM rechazaron la oferta, pero dijeron que será evaluada por los trabajadores en asambleas de la próxima semana, y las partes volverán a encontrarse el 3 de noviembre. Aunque, internamente, consideran agotada la negociación.

Venta y caída

La empresa fue adquirida en abril del año pasado por cuatro concesionarios cordobeses de la propia firma, luego de que los dueños históricos debieran desprenderse de sus activos por una crisis financiera.

Renegociaron un crédito con el Banco Nación que, en función de la subsistencia de la planta, se reprogramó su pago a 15 años.

"En abril del año pasado tenía 500 empleados y nosotros sabíamos que teníamos el doble de lo que necesitábamos", dijo Girolami, y explicó que entonces "fabricaba 50 cosechadoras por mes y ahora estamos en 9 o 10 mensuales".

Explicó que "hay 250 operarios que están afectados a fabricación y armado, mientras que "el resto son periféricos" y sentenció: "Así no podemos, nos tira para atrás. Queremos una fábrica que sea previsible, que sea manejable, no que tengamos un gasto fijo que nos mate".

En Firmat, los trabajadores siguen en alerta. (Google Street View)

En los últimos meses se retiraron de planta 60 empleados, pero según Girolami necesita reducir el personal en al menos 120 más.

Vassalli abrió un procedimiento preventivo de crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, cuya vigencia se extiende hasta diciembre próximo, dijeron fuentes de la cartera laboral.

En ese período no puede despedir personal, razón por la cual ofrece el plan de retiros voluntarios. "Tenemos que achicar el gasto, el PPC me permite un ahorro de un millón de pesos, pero tengo cuatro millones más de sueldos que me sobran", señaló Girolami.

"Dicen que tienen problema financiero que vienen arrastrando y que ahora hay falta de ventas. Es una paradoja, porque están diciendo, por otra parte, que repunta el sector de la maquinaria agrícola", cerró por su parte el abogado Pablo Cerra.