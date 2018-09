Conflicto universitario: aceptación dispar a la nueva oferta del gobierno

A punto de comenzar la sexta semana consecutiva de paro de actividades en las universidades nacionales, la última propuesta de aumento salarial del gobierno (25% con cláusula de revisión) tuvo dispar aceptación por parte de los gremios docentes.

La Conadu aceptó la oferta a nivel nacional pero el sindicato local, Coad, mantendrá la medida al menos hasta el lunes, cuando realizará una nueva asamblea por la tarde. Los profesores rosarinos habían votado por la negativa. Por eso, en la UNR la medida de fuerza seguirá.

En la UTN la decisión fue más homogénea. La federación nacional (Conadu Histórica) le dijo "no" a la propuesta oficial y no habrá clases en las casas de estudio que dependen de esa central durante toda la semana.

UTN, de paro hasta el 14

Conadu Histórica que nuclea a 28 universidades del país, entre ellas la Universidad Tecnológica nacional (UTN) rechazó en todo el país el ofrecimiento de aumento salarial realizado por el gobierno nacional.

El 95 por ciento de los docentes de Rosario, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Resistencia, Santa Cruz, Villa María, Mendoza, Rafaela, Avellaneda, Concepción del Uruguay, La Rioja, San Francisco, San Rafael y Bahía Blanca manifestaron su rechazo a la oferta salarial del gobierno y su voluntad de continuar el cese de actividades.

“Por mayoría, se decidió no aceptar la propuesta y continuar el plan de lucha por una semana más manteniendo el cese de actividades. Lo ofrecido, además de ser insuficiente, tiene zonas grises y no respeta la antigüedad ni los adicionales por zona y además, prevé cláusula de revisión (no cláusula gatillo) que se estarían negociando más adelante, por lo cual no está claro que va a pasar más adelante con nuestro salario”, explicó en diálogo con el periodista Gustavo Poles (Radio 2), el titular de Fagdut Rosario, Horacio Valentini.

En consecuencia, los docentes de la UTN continuarán con el paro de actividades hasta el 14 de septiembre, fecha en que se realizará un nuevo congreso para evaluar la situación.

Conadu aceptó la oferta pero sigue la medida en la UNR

Por otro lado, según señaló el secretario general de Conadu, Carlos De Feo, en el programa La primera de la tarde (Radio 2), el plenario general de esa central decidió por amplia mayoría (70% de los sindicatos) aceptar la oferta salarial.

Sin embargo, ratificaron el paro del jueves 13 de septiembre y la marcha al Congreso de la Nación (junto con Ctera y Sadop) para reclamar la cuestión presupuestaria, con la certeza de que si bien se discute un tema salarial, el problema de fondo sigue persistiendo y es presupuestario. "De no tratarse esta cuestión, las universidades más pequeñas verán peligrar la realización del año. También se necesita un refuerzo del programa de becas, porque vemos cómo los jóvenes de menos recursos abandonando los estudios”, explicó

Pero el panorama es más complejo. La secretaria general de Coad, Laura Ferrer Varela, afirmó en Radio 2 que como el gremio en Rosario cuenta con personería gremial, tienen potestad para decidir la continuidad de la medida de fuerza, aunque el gremio Conadu, a nivel nacional, haya aceptado la oferta salarial.

“Nosotros tenemos asamblea el lunes a las 17 para evaluar cómo continúa la protesta. En Rosario votamos rechazar junto con otras seis organizaciones de base. Por ende, hasta el lunes a las 17 continúa el paro en las facultades que dependen de Coad”, señaló la dirigente.

Este jueves, más de 2.000 docentes nucleados en Coad participaron de la votación, y el 62% optó por rechazar la última oferta salarial del gobierno por considerarla insuficiente.

El punto en común que nuclea a todos los gremios docentes es el reclamo presupuestario de fondo, motivo central del paro de gremios docentes que se realizará el próximo jueves 13 de septiembre, con movilización hacia el Congreso de la Nación.